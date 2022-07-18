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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن استمرار هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة. وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق: 1 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق”. 2 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة”. 3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد واليتمة ووادي الفرع”. 4 – منطقة نجران، وتشمل “ثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة”. 5 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب، وبيش، وصبيا، وأحد المسارحة، وصامطة”. 6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات والجموم والكامل وخليص الشعيبة القنفذة الليث المظيلف”. 7 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الإحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن”. وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من الرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساء. وفي وقت سابق، توقع المركز أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم من “الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق حتى المساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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