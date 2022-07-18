قميص الهلال يتزين بالهوية الجديدة للنادي

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كشفت مصادر صحفية، أن إدارة الهلال اتَّفقت مع شركة “S team”، الشريك الحصري لقطاع الملابس والمتاجر في النادي، على تسليم قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بالموسم المقبل بهوية النادي الجديدة، التي تمَّ الإعلان عنها في وقت سابق.
وأكدت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن الهلال قرر توحيد الهوية لجميع فرق وألعاب النادي، في مقدمتها فرق كرة القدم، واقتربت من الإعلان عن الانتهاء من الخطوة.
وفي وقت سابق، تواصلت إدارة الهلال مع 3 شركات عالمية كبيرة متخصِّصة في التصاميم والشعارات الرياضية للأندية العالمية، وتعدُّ الأفضل في هذا المجال، للمفاضلة بينها، واختيار إحداها لتصمِّم الهوية الجديدة للنادي.
يذكر أن نادي الهلال يملك حاليًّا شعارًا للنادي، وآخر للفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك في دوري المحترفين، وسيتمُّ توحيدهما بشعار واحد.
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Source akhbaar24
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