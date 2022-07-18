استشاري نفسي يوضح كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية

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قال الاستشاري النفسي، د.أسامة النعيمي، إن الأشخاص النرجسيين مهووسون بفكرة أهميتهم ويبحثون عن أي شيء يزيد من هذه الأهمية أو يظهرها، موضحًا طريقة التعامل معهم وضرورة وضع حدود بيننا وبينهم لا يجب لهم تجاوزها.

وأوضح الاستشاري النفسي في تصريحات لبرنامج «صباح العربية»، أن النرجسيين وفي سبيل إظهار أهميتهم لا يمانعون في أذية الآخرين أو أخذ مكاسب منهم، أو نسب كل نجاحات الآخرين لهم، في حال عدم تمكنهم من تدمير الآخرين.

وحول كيفية التعامل مع النرجسيين، أشار النعيمي، إلى أنه لابد من الاتفاق منذ البداية على أن النرجسيين طيف واسع جدا، فبعض الاهتمام بالذات لدى بعض الأشخاص ليس دليلا على أنهم مضرون لنا.

وأضاف: الشيء الأهم هو التفكير في حماية أنفسنا قبل التفكير في كيفية تغيير النرجسيين، وللأسف في بعض العلاقات طويلة الأمد مثل الزواج يكون من الصعب التراجع ويضطر الشخص للتعامل والتعايش مع الشخصية النرجسية للطرف الآخر.

وأشار الدكتور النعيمي، إلى أنه من الصعب تغيير الشخصية النرجسية؛ لكن يجب وضع حدود بيننا وبينهم لتذكيرهم دائما بأن هناك نقاطا معينة في حياتنا ممنوع تدخلهم فيها، وكذلك تذكيرهم دائما بعدم السماح لهم بالتطاول أو تقليل جهودنا، وأيضا بأننا أشخاص يعتمد عليهم وأكفاء، وعدم السماح لهم بسرقة إنجازاتنا، وأن يكون التعامل بالمساواة بيننا وبينهم.

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Source almnatiq

