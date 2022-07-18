تطور جديد بشأن رحيل عبدالرحمن غريب عن الأهلي

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كشفت مصادر صحفية، أن جراح الظفيري، وكيل أعمال عبد الرحمن غريب، لاعب فريق الأهلي تواصل مع إدارة ناديه وأبلغهم رغبة موكله في مغادرة أسوار النادي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن قرار غريب أتى بعد هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، كونه يرغب في اللعب في دوري المحترفين حتى يضمن استمرار وجوده مع المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر2022.

وأشارت إلى أن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي للحصول على خدمات عبد الرحمن غريب، الذي وقع مع ناديه في آخر يوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقدًا يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

ومن جانبه، رفض الأهلي رحيل اللاعب ، وطالبته بحضور البرنامج الإعدادي للفريق قبل انطلاق المعسكر الخارجي الذي سيكون في 22 يوليو الجاري.

وتسعى إدارة ماجد النفيعي إلى الحفاظ على جميع اللاعبين المحليين السارية عقودهم، حيث أبلغتهم مسبقًا بقرار عدم التفريط في أي لاعب محلي يحتاجه الفريق.

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Source akhbaar24

