“سعود الطبية” توضح ما هو “عرق النسا” وطرق علاجه

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بينت مدينة الملك سعود الطبية ما هو التهاب العصب الوركي “عرق النسا”، وطرق علاجه.

وأضافت أن التهاب العصب الوركي “عرق النسا”، وهو أطول عصب في الجسم، يكون من الحوض من الخلف، مرورًا بالساقين إلى الأقدام، ويستمر نحو أسابيع، إلا أنه يختفي من تلقاء نفسه.

وأشارت إلى أن علاج “عرق النسا” يبدأ بالأدوية المسكنة للألم ومضاد للالتهاب ومرخٍ للعضلات، وتشمل اتباع برنامج علاج طبيعي، والالتزام بتمارين صحيحة لعضلات الظهر.

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Source akhbaar24

