برواتب 3000 ريال.. الخطوط الحديدية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب لحملة الثانوية

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار) في المجالات التالية: – قيادة القطارات – صيانة القاطرات والعربات – صيانة البنية التحتية – الاتصالات والإشارات والتحكم شروط القبول: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط). – أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن (80%). – أن لا تقل درجة اختبار القياس عن (70%). – أن يكون عمر المتقدم من (18 إلى 23) سنة. – أن يكون المتقدم لائقاً طبياً. – اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية. المزايا: – التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار). – الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة. – الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية. الوثائق المطلوبة بعد القبول: – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها. – أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل – مختومة) وصورة منها. – نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس). طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1443/12/18هـ (2022/7/17م) عن طريق الرابط: اضغط هنــا ويستمر حتى السبت 1444/1/1هـ (الموافق 2022/7/30م) على أن يبدأ التدريب يوم الأحد 1444/3/6هـ (الموافق 2022/10/2م). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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