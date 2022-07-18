“تقني الرياض” تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج البكالوريوس

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بدء التقديم على برامج البكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ في الكليات التقنية التابعة لها.
وأوضحت الإدارة العامة أن التقديم متاح لخريجي برامج دبلوم الكليات التقنية والاتصالات، ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية وكليات التميز، والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، ودبلوم كلية المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي إضافة إلى خريجي الدبلوم التقني من خارج المملكة.
وأشارت إلى أن التسجيل مستمر حتى يوم الخميس المقبل عند الساعة 12 ظهراً عبر بوابة القبول الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي”.
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Source akhbaar24
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