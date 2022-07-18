تشيلسي يعين “جليك” رئيسا لإدارة الأعمال

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أعلن نادي تشيلسي، الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعيين توم جليك رئيسا لإدارة الأعمال بالنادي اللندني.

وقال بيان للنادي إن جليك، الذي كان المدير التجاري السابق لمجموعة سيتي فوتبول، سيتولى الإدارة التشغيلية اليومية للنادي، بما في ذلك إدارة استراتيجيته الخاصة بالتجارية العالمية، وزيادة الإيرادات وتعزيز مشاركة المشجعين.

وجاء تعيين جليك بعد رحيل العديد من المسؤولين التنفيذيين والعاملين البارزين في ستامفورد بريدج بعد عملية الاستحواذ بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وقال جليك، في بيان: “يمثل نادي تشيلسي مؤسسة رياضية شهيرة ومعروفة ومثيرة للإعجاب في جميع أنحاء العالم. لقد تأثرت كثيرا برؤية ورسالة تود بولي وكليرليك”.

وأضاف: “لدينا فرصة كبيرة لتحسين الأداء في جميع المجالات، نيابة عن كل شخص نخدمه”.

وكان جليك رئيسا لكارولاينا بانثرز في دوري كرة القدم الأمريكية حتى فبراير الماضي، وشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لديربي كاونتي وعمل في مجلس إدارة رابطة كرة القدم الإنجليزية.

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Source akhbaar24

