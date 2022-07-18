وأوضحت الجامعة أن آلية القبول ستتم عبر "القبول المرن" والمباشر على التخصّص, وتشمل مراحل الفرز الأولي حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات, وترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة, وحصر المقاعد التي يؤكد القبول فيها وطرحها للمنافسة مرة أخرى, وإتاحة تعديل الرغبات في التخصصات المتاحة في جميع فروع الجامعة, وإجراء فرز ثاني للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط. ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول المباشر للطلاب والطالبات في 103 تخصصات بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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