بدء القبول المباشر للطلاب والطالبات في 103 تخصصات بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء القبول الإلكتروني المباشر للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل في 103 تخصصات في الكليات الصحية والهندسية والتطبيقية والإنسانية بالجامعة, ويستمر التقديم حتى الـ 29 من شهر ذي الحجة الجاري.

وأوضحت الجامعة أن آلية القبول ستتم عبر "القبول المرن" والمباشر على التخصّص, وتشمل مراحل الفرز الأولي حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات, وترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة, وحصر المقاعد التي يؤكد القبول فيها وطرحها للمنافسة مرة أخرى, وإتاحة تعديل الرغبات في التخصصات المتاحة في جميع فروع الجامعة, وإجراء فرز ثاني للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط. ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول عبر بوابة القبول على موقع الجامعة الإلكتروني.