اخبار الخليج – «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في برنامج تدريبي حول الاستعراض الدوري الشامل «UPR»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البرنامج التدريبي المعنون «إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «، والذي نظم عن بعد من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والجهات ذات الاختصاص.

تم خلال جلسات البرنامج مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمرحلة الرابعة لدورة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والذي ستبدأ في شهر نوفمبر القادم، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية، والتفاعل مع مخرجات وتوصيات الاستعراض السابق، إضافة الى مناقشة أهم المبادرات التي قامت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الأعوام الماضية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المراحل المختلفة من عملية الاستعراض، كما تم في نهاية البرنامج التطرق لتجارب عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.