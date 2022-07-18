اخبار الخليج – جمعية مدينة حمد التعاونية الاستهلاكية تشيد بمضامين الكلمة السامية  في قمة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الأستاذ يوسف بن عبدالله المحميد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة حمد التعاونية الاستهلاكية ، بــمــضــامــيــن الـكـلـمـة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مـلـك الـبـلاد الـمـعـظـم ، أمـام قـمـة جــدة لـأمـن والـتـنـمـيـة والذي عقد مؤخر في مدينة جدة ، حيث عبرت الكلمة عن تطلعات الشعب البحريني وشعوب المنطقة في العيش بأمان ومــحــبــة وتــســامــح ورخـــــاء ، وأكـــدت الــرؤيــة الـثـاقـبـة لــقــيــادة الـبـحـريـن الـرشـيـدة الـتـي ساهمت فـي تحقيق طـفـرة كـبـيـرة لمملكة الـبـحـريـن في الكثير من المجالات .

كما وانه يؤكد أيضا أن مشاركة جلالة الملك المعظم في هذه القمة تعزز مكانة البحرين في رسم كل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق النمو الأمني على كافة الأصعدة .

ورحـبـت الـجـمـعـيـة بمخرجات الــقــمــة وخــاصــة عــلــى الـصـعـيـديـن الأمني والتنموي ، مـشـددة على أهمية الأمن في المنطقة مـن أجـل تحقيق المزيد مـن النمو في كافة المجالات ، لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن ولجميع الدول الشقيقة والصديقة ، وأكـــــــدت الــجــمــعــيــة أهــمــيــة التفافات الإقليمية الناتجة عن القمة وتأثيرها المباشر عـلـى قــطــاعــات مــتــعــددة في البلاد بوجه خاص .

هذا واكد المحميد ، أن كلمة جلالة الـمـلـك المعظم فـي شملت القضايا المحورية ، ومن أهمها التدخل المباشر في الشؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول ، وقـــد وصـفـهـا جلالته بأخطر التحديات القائمة ، داعيا إلى توحيد الجهود لوقف مثل هــذه التدخل ً ، احــتــرامــا لـسـيـادة الــدول وقيمها الدينية والثقافية ، ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي ، علاوة عـلـى مـواصـلـة الـجـهـود الـمـشـتـركـة لــجــعــل الــشــرق الأوسط مـنـطـقـة خالية مـن أسلحة الـدمـار الشامل ، ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون.