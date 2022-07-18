تعرف على مواعيد بداية التسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت العديد من الجامعات في المملكة مواعيد التسجيل بها للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز أن بداية التسجيل بها سيكون في الفترة من 20 ذي الحجة الجاري وحتى 3 محرم، أما جامعة أم القرى فسيكون من 20 ذي الحجة وحتى 28 من نفس الشهر.

وبالنسبة للكلية التقنية فسيكون من 25 ذي الحجة وحتى 29 من نفس الشهر ، وبالنسبة لجامعة شقراء فسيكون من 23 ذي الحجة إلى 28 من نفس الشهر، وجامعة المجمعة من 23 ذي الحجة إلى 28 ذي الحجة.

أما جامعة حفر الباطن فيبدأ التسجيل بها من 26 ذي الحجة الجاري وحتى 6 محرم المقبل.