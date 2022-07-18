بدء القبول الإلكتروني في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح القبول الإلكتروني للطلاب السعوديين والمقيمين “المنح الداخلية” للعام الدراسي المقبل ابتداءً من يوم الأحد 25 ذي الحجة الجاري, ويستمر حتى الأول من محرم القادم.

وبيّنت الجامعة أن طلبات القبول تشمل 9 كليات في مساري التخصصية النظرية والعلمية, وتمنح للخريج درجة البكالوريوس, حيث يتضمن مسار “التخصصات النظرية” كليات الشريعة, والدعوة وأصول الدين, والقرآن والدراسات الإسلامية, والحديث الشريف والدراسات الإسلامية, وكلية اللغة العربية, وكلية الأنظمة والدراسات القضائية, فيما يشمل مسار “التخصصات العلمية” كليات الهندسة, والحاسب الآلي ونظم المعلومات, والعلوم.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير قبول السعوديين والمقيمين “المنح الداخلية” وحساب النسبة الموزونة ومواعيد وإجراءات القبول عبر موقع الجامعة.