محمد بن مسعود - الدمام - كشفت العديد من الجامعات في المملكة مواعيد التسجيل بها للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز أن بداية التسجيل بها سيكون في الفترة من 20 ذي الحجة الجاري وحتى 3 محرم، أما جامعة أم القرى فسيكون من 20 ذي الحجة وحتى 28 من نفس الشهر.
وبالنسبة للكلية التقنية فسيكون من 25 ذي الحجة وحتى 29 من نفس الشهر ، وبالنسبة لجامعة شقراء فسيكون من 23 ذي الحجة إلى 28 من نفس الشهر، وجامعة المجمعة من 23 ذي الحجة إلى 28 ذي الحجة.
أما جامعة حفر الباطن فيبدأ التسجيل بها من 26 ذي الحجة الجاري وحتى 6 محرم المقبل.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد بداية التسجيل في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.