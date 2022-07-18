الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجل الجنيه المصري اليوم الاثنين أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05 بالمئة خلال تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش اليوم، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.

كانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية ذلك المستوى في 24 يناير 2017.