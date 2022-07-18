الذهب يرتفع عالمياً بدعم ضعف الدولار الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي ، بعدما خفض المستثمرون توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.39% إلى 1717.27 دولارا للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في نحوعام الأسبوع الماضي، وفقا لـ”أشا”.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1712.70 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.28% إلى 107.67 نقطة.
وعن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فقد سجل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين مستويات 2.96% بزيادة في حدود 0.0388 نقطة.
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وفيما يخص المعادن الثمينة الأخري، ارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.6% إلى 18.80 دولارا للأونصة ، كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 859.50 دولارا. وصعد البلاديوم 2.7% إلى 1878.29 دولار ، بعد أن ارتفع نحو 3 بالمئة في وقت سابق.
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