شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة يستقر على الرحيل ويحدد وجهته القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير، إلى أن الكرواتي فيليب براداريتش لاعب الراقي، استقر على مغادرة الفريق، وحدد وجهته المقبلة بالموسم الجديد.

براداريتش يستقر على العودة للدوري الإيطالي

براداريتش

وأكد الإيطالي ألفريدو بيديولا الصحفي الموثوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن براداريتش، بات على أعتاب مغادرة الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي صيف 2022.

وتابع: "قرار اللاعب بالمغادرة يأتي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو قريب من العودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإيطالي، بالتحديد مع نادي ساليرنيتانا، بالموسم المقبل".



الأهلي يفقد نجومه بعد الهبوط للدرجة الأولى



ويستمر مسلسل المغادرين عن النادي الأهلي بعد الهبوط للدرجة الأولى، حيث رحل كل من البرازيليين دانكلير بيريرا وكارلوس إدواردو، إلى جانب عبد الله حسون إلى ضمك، ونوح الموسى وحسين المقهوي إلى الفتح، مع اقتراب علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، محمد الربيعي، محمد مجرشي، هيثم عسيري والمقدوني إزجان اليوسكي، من الرحيل.

رسميًا.. أهلي جدة يعلن تجديد عقد سيبولدي



على جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي تمديد عقد المدرب الأورجوياني روبرت سيبولدي، واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق.

ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "تجديد تعاقد الأورجوياني روبرت سيبولدي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد ".



سيبولدي يجدد عقده مع أهلي جدة



ويأتي تجديد عقد سيبولدي واستمراره في قيادة الفريق، في دوري الدرجة الأولى، بعد تأكيد ماجد النفيعي رئيس النادي، على قدرة المدرب في قيادة الفريق للعودة مرة أخرى لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

أهلي جدة يخوض منافسات الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه



ومن المقرر أن يلعب الراقي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بالموسم الجديد بعدما هبط لأول مرة في تاريخه.

