شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كأس العالم.. عبدالرحمن غريب يطلب الرحيل عن أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طلب عبد الرحمن غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الرحيل عن الراقي وذلك بعد توديع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واللعب الموسم القادم في دوري يلو.

عبدالرحمن غريب يطلب الرحيل عن أهلي جدة

وقال اللاعب أنه يسعى إلى الرحيل معارًا لأي من الفرق التي تنافس في بطولة الدوري السعودي بشرط ضمان المشاركة أساسيًا.

وجاء الطلب الخاص بالرحيل بسبب الرغبة في الانضمام لكتيبة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وسبق وأن خرجت بعض المصادر الصحفية والتي أكدت وجود اتفاق بين غريب وإدارة نادي النصر السعودي لكن يبدو أن نادي أهلي جدة متمسك باللاعب بخلاف أنه لم يتلقى أي عرض رسمي حتى الآن.

ومن المُنتظر أن يحسم اللاعب موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل قبل مغادرة فريقه إلى المعسكر الاعدادي في العاصمة التركية بنهاية الأسبوع الجاري إستعدادًا لإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

يُذكر أن غريب قد جدد عقده مع نادي الأهلي لمدة ثلاثة سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل الحصول على مبلغ سبعة ملايين ريال في الموسم الواحد قبل أن يغير الهبوط موقفه ويصبح أكثر حاجة للرحيل.