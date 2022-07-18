الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الصومالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وإلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحلات المجاورة.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافي مع القيم والمبادئ الإنسانية، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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