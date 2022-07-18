اخبار الخليج – د.الجلاهمة: توفير خدمة الترخيص لمزاولة المهن الطبية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الهيئة

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة استكمال التحول الإلكتروني بكافة إجراءات تراخيص المهنيين الصحيين والمؤسسات الصحية، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة مملكة البحرين في التحول الإلكتروني وتيسير الإجراءات وتعزيز فاعلية الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.

وأشارت الدكتورة الجلاهمة أنه تنفيذاً للتوجهات الحكومية للتحول الرقمي وحرصاً من الهيئة على تطوير خدماتها المقدمة، فقد تم استحداث خدمة الترخيص الالكتروني لمزاولة المهن الطبية؛ حيث بامكان المهني تحميل الترخيص الخاص به من خلال حسابه الشخصي التابع للهيئة دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة وذلك عن طريق خاصية barcode والذي يحتوي على جميع البيانات المعتمدة والصادرة من قسم تنظيم المهن الصحية بالهيئة.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة زبيدة الشيخ رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة أنّ هذه الخدمة الالكترونية المقدمة من قِبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية متاحة إلى الأفراد الراغبين في تجديد ترخيص مزاولة المهن الطبية في مملكة البحرين، ومنها الأطباء والممرضين والمهن الطبية المعاونة الأخرى سواء كانوا سيزاولون مهنتهم في الجهات الصحية الحكومية أو الخاص، ويتيح الترخيص الالكتروني الحصول على نسخة مصورة من الترخيص دون الحاجة لمراجعة الهيئة.

وعلى صعيد متصل، أكدت الهيئة الوطنية أنه تم الانتهاء من تطبيق ‏نظام تنظيم المنشآت الصحية «منشآت»، الذي يعتبر منصة إلكترونية تتيح لكافة المؤسسات الصحية تسجيل حساب خاص بها وتحتوي على كافة المعلومات المتعلّقة بها من خدمات وتقارير وتوصيات وتوقيت انتهاء التراخيص، ويمكن من خلاله أيضاً طلب كافة التعاملات، سواء طلب ترخيص أو تجديد الترخيص أو طلب إضافة خدمات صحية ذات علاقة بالهيئة، والتي ‏يمكن التقديم إليها جميعها عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة munshaat.nhra.bh.

ويتيح نظام «منشآت» للمؤسسات الصحية إمكانية الاطلاع على تراخيص المهنيين العاملين، وفي حال وجود ترخيص بحاجة لتجديد يتم تنبيه العاملين وكذلك الاطلاع على تقرير الزيارات التفتيشية أو المخالفات المتوفّرة، كما يمكنهم اختيار أي من باقات الخدمات الموجودة على الموقع، مشيرةً إلى أن الهيئة قامت بتحويل كافة ملفاتها ومستنداتها الورقية إلى إلكترونية في إطار تعزيز التحول الإلكتروني للخدمات.

كما دشّنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أول تطبيق هاتفي من نوعه «تفتيش» والذي يختص بالمفتشين الصحيين في الهيئة ويُمكّنهم من إدخال كافة الملاحظات إلكترونياً في ذات الوقت دون الحاجة إلى تدوينها يدوياً وكذلك يُمكّنهم من رصد أي مخالفات أو إنتاج مواد مرئية «فيديو»، ويقوم هذا التطبيق آلياً بتحويل الملاحظات إلى تقرير شامل يرسل للمؤسسات لمراجعته والتحقق منه ومن ثم ينشر على نظام «منشآت».