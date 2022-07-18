حادثة مروعة .. سقوط “منطاد” يحمل 30 سائحًا بجنوب مصر

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعةٍ مكررة، سقط بالون طائر “منطاد” كان يحمل على متنه قرابة 30 راكبًا بينهم سياح بمحافظة الأقصر جنوبي القاهرة، صباح الاثنين، دون أن يسفر الحادث عن وفيات؛ بحسب مصدر أمني؛ فيما قررت السلطات وقف نشاط طيران المناطيد في المنطقة مؤقتًا.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الحماية المدنية المصرية تَلَقّت بلاغًا بسقوط بالون طائر “منطاد” بعد بدء طيرانه بفترة وجيزة وعلى متنه عدد من الركاب، فتم التحرك فورًا لمكان البلاغ، والتأكد من عدم وقوع وفيات؛ فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

وأوضح المصدر وفق “سكاي نيوز عربية”، أنه تم فرض طوق أمني على موقع الحادث بالبر الغربي في مدينة الأقصر، لحين معاينة النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وقررت وزارة الطيران المدني المصرية “تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الاثنين للتحقيق في الواقعة”.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه “بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها إلى ارتفاع 60 مترًا تقريبًا حيث كانت سرعة الريح حوالى 7 عقدة على هذا الارتفاع؛ انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر؛ مما أدى إلى قطع في البالون”.

وأوضحت أن “البالون الذي حدث به القطع هبط إلى الأرض ووصل ركابه بسلام، عدا راكبيْن تَعَرّضا لإصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما.