فتح باب التسجيل في دبلومات معهد “سرب” المتخصص بقطاع الخطوط الحديدية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب ” بدء التقديم في برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” لخريجي الثانوية العامة، حيث تمتد فترة التدريب 18 شهراً، وتتضمن مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي شاملة التدريب على رأس العمل لمدة 6 أشهر، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع الخطوط الحديدية.

وبين مدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز بن محمد الصقير أن البرنامج يأتي بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية، ويتميز بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية ويؤهل للحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.

وأفاد أن فترة التقديم على البرنامج تمتد حتى 30 من يوليو 2022م عبر موقع سرب الالكتروني www.srp.edu.sa، فيما ستبدأ مرحلة التدريب يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م.

يذكر أن معهد “سرب” يقدم برامج نوعية في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة الخطوط الحديدية تشمل قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، وصيانة البنية التحتية، وصيانة القاطرات والعربات .