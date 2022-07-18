اخبار الخليج – إشادة بالمستوى العلمي لخريجي جامعة العلوم التطبيقية من قبل المسؤولين وأرباب العمل

محمد بن مسعود - الدمام - زار الدكتور حازم الشوابكة رئيس وحدة التدريب الميداني في كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الإدارة العامة للمرور للاطلاع على سير عملية التدريب العملي لطلبة لكلية، حيث كان باستقباله الرائد خالد بوقيس رئيس شعبة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمرور، حيث تضمنت الزيارة عرضاً للبرنامج التدريبي في الإدارة.

وأعرب الدكتور حازم الشوابكة عن سعادته بزيارة الإدارة العامة للمرور ولقاء الرائد خالد بوقيس، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الإدارة في خدمة طلبة التدريب العملي وتوعيتهم بالقوانين المرورية، كما عبر عن شكره للإدارة العامة للمرور على استقبالها عدد كبير من طلبة التدريب العملي خلال جائحة كورونا الأمر الذي يعكس حرص الإدارة الكبير على خدمة المجتمع، ويؤكد على دورها في دعم واستيعاب الشباب البحريني وتدريبه.

من جانبه صرح الرائد خالد بوقيس رئيس شعبة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمرور أن جامعة العلوم مؤسسة

وأعرب رئيس شعبة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمرور عن اعتزازه بالجهود الفاعلة لجامعة العلوم التطبيقية في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز السمعة المتميزة للتعليم العالي في مملكة البحرين والتي تجعلها صرحا أكاديميا يحصل باستمرار على الإشادات الدولية بمستوى المخرجات والتصنيفات الاكاديمية المتقدمة على مستوى جامعات العالم.

وأوضح الرائد خالد بوقيس أن المستوى العلمي المتميز لخريجي الجامعة الذين يعملون في الإدارة العامة للمرور مستوى متميز جداً ويبعث على الاعتزاز بالكوادر البحرينية الشابة، معرباً عن سعادته بوجود جامعة بحرينية قادرة على تخريج مثل هذه الكفاءات الذين يتمتعون بمعرفة علمية واسعة، ومهارات عملية تجعلهم قادرين على الانخراط في العمل وإثبات قدراتهم في وقت قصير.

من جانب آخر قال رئيس قسم التوقيف في الإدارة العامة للمرور عبدالله الدوسري أن المهارات التي يتمتع بها خريجو جامعة العلوم التطبيقية العاملين في الإدارة العامة للمرور تجعلهم قادرين على العمل والتميز في مختلف المواقع التي يعملون بها، مشيداً بالمستوى العلمي المتميز لخريجي الجامعة ومهاراتهم العالية في العمل في مجالات عدة.

وأشاد رئيس قسم التوقيف في الإدارة العامة للمرور بالعمل الذي تقوم به جامعة العلوم التطبيقية لتخريج الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب البحريني عبر تزويدهم بالمعرفة العلمية والمهارات العملية قبل تخرجهم من الجامعة، الأمر الذي يساعدهم في سهولة الانخراط في سوق العمل بعد التخرج.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور حازم الشوابكة درع من الجامعة كشكر وتقدير إلى الإدارة العامة للمرور، كما نقل إليه شكر وتقدير إدارة جامعة العلوم التطبيقية نظراً لما تقدمه الإدارة العامة للمرور من مساعدة ودور توعوي للمجتمع وطلبة الجامعات في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة الدكتور حازم الشوابكة إلى الإدارة العامة للمرور للاطلاع على سير عملية التدريب العملي لطلبة الكلية، والاطلاع على احتياجاتهم في إطار سياسة الجامعة التي تركز على تلقي الطلبة لتدريبهم العملي قبل التخرج بما يسهم في سهولة انخراطهم في سوق العمل

جدير بالذكر أن التسجيل في جامعة العلوم التطبيقية مستمر للفصل الدراسي الأول 2022/2023 حيث طرحت الجامعة حديثاً أربعة برامج جديدة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية تتمثل في البكالوريوس في القانون، وإدارة الأعمال، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية التي خرجت الجامعة الدفعة الأولى من طلبتها هذا العام، وتخصصات البكالوريوس في الحقوق، إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، علم الحاسوب، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، وتخصصات الماجستير في القانون، والقانون التجاري، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل.