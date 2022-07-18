“شؤون الأسرة” يحذر من السلوكيات الخاطئة للأبناء في الإجازات ويصف العلاج

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حذر مجلس شؤون الأسرة من 5 سلوكيات خاطئة يرتكبها الأبناء خلال الإجازة، تشمل السهر، وإدمان مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو، والنوم لساعات طويلة خلال النهار، وعدم الانتظام في تناول الوجبات، واللعب لساعات طويلة خارج المنزل.

وأوصى المجلس بعدة خطوات لاستثمار أوقات الأبناء، منها، وضع جدول لممارسة الأنشطة والألعاب، والاستفادة من أوقات الفراغ في تنمية مهاراتهم، مع حثهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المفيدة.

وأوضح أن فترة الإجازة تُعد فرصة سانحة للوالدين لاكتشاف شخصيات الأبناء، وتنمية مهاراتهم وتقويم سلوكهم.





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Source akhbaar24

