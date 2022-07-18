بـ48 مئوية.. “الأرصاد”: الدمام تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الدمام أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام 48 درجة مئوية، والأحساء 47، وحفر الباطن 46، والمدينة المنورة والرياض والخرج ووادي الدواسر 45، ومكة المكرمة ورفحا وشرورة 43 مئوية.

وبريدة والمجمعة والعلا 42، وعرعر وسكاكا والدوادمي 41، وحائل ونجران وينبع 40، وجدة وتبوك 39، وجازان 38، والطائف 33، وأبها 30، والباحة 26 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 19 درجة مئوية، والقريات والطائف 22، وطريف 24، وتبوك وحائل ونجران 26، وعرعر وسكاكا وينبع وشرورة 27 مئوية.

وبريدة والدوادمي والمجمعة ورفحا وبيشة والعلا والقنفذة 28، والرياض وجدة ووادي الدواسر 30، ومكة المكرمة وجازان وحفر الباطن 31، والدمام 32، والمدينة المنورة والأحساء 33 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

ويستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

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Source almnatiq

