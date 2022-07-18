سؤال عن الدجاج يثير الجدل بامتحان الثانوية العامة في مصر

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أثار سؤال ورد بامتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الثانوية العامة في مصر يوم الأحد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء السؤال في الامتحان على النحو التالي: “لماذا يقوم مربو الدواجن بوضع مصباح مضاء داخل الحظائر باستمرار؟”، وكانت الاختيارات المتاحة “لزيادة حجم الدجاج – لتقليل نشاط هرمونات النمو – لزيادة نمو صغار الدجاج – للحصول على كمية بيض أكثر”.

وذكر موقع “القاهرة 24” المصري أن الطلاب احتاروا بين إجابتين “لزيادة حجم الدجاج أم للحصول على كمية بيض أكثر؟”.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السؤال، حيث علق الطالب كريم: “دخلت الامتحان لقيت سؤال في الجيولوجيا بيقولي لما أحط لمبة للفراخ هيحصلها إيه، تخيل كده أنا من الفيوم ومعرفتش الإجابة، أي والله عيب”.

فيما كتبت بسملة علاء: “تقريبا علشان البيض، لأن الهرمونات بتتأثر بالضوء فبالتالي لما الهرمونات بتزيد، الإنتاج بيزيد”.

وعلق طالب ساخرا: “أنا داخل امتحان جيولوجيا 2022 أي اللي دخلني مزرعة كتاكيت؟”.

وأضاف آخر”: هل دواجن بلدي ولا مزارع؟”.

فيما قالت طالبة: “شكرا لأمي اللي قالتلي انزلي هاتي لمبة للفراخ عشان تبيض، فيما كتبت أخرى مازحة: “اللي مش هيدخل يجاوب ليه بنحط لمبة للفراخ، هعمله بلوك”.

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Source almnatiq

