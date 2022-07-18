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المناطق_متابعات أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس ماربورغ في غانا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. يأتي هذا بعدما علنت دائرة الخدمات الصحية الغانية تسجيل إصابتين بفيروس ماربورغ النادر الذي يسبب الحمى النزفية، وفقا لروسيا اليوم. وأشارت دائرة الخدمات الصحية إلى أن الشخصين المصابين، و98 شخصا خالطوهم أخضعوا للحجر الصحي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس “ماربورغ” الذي يسبب الحمى النزفية في غانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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