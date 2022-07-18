“الجمارك” تعلن مزادًا علنيًا لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد يوم (الثلاثاء) الموافق 2 أغسطس المقبل، وذلك في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

واشترطت الهيئة للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي يقدر بـ 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، مع دفع كامل القيمة عقب ترسية المزاد، بخلاف دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع.

وشددت على ضرورة إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.





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Source akhbaar24

