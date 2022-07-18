بشرى سارة لمرضى السكري.. مشروب يخفض نسبة السكر في ثوانٍ معدودة

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قد يكون كوب عصير منعش وبارد هو الحل الأمثل خلال موجة الحر في فصل الصيف، مع ذلك فإن عصائر الفاكهة عادة ما تكون ممنوعة بالنسبة لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2، لأنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

إلا أن بحثاً حديثا كشف أن مشروبا واحداً قد يكون استثناءً، لأنه قد يعمل على انخفاض مستويات السكر في الدم، وفق تقرير نشره موقع “إكسبرس”.

فقد بحثت دراسة في آثار تناول جرعة واحدة من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على مستويات السكر في الدم.

وجنّد الباحثون 21 فردا يتمتعون بوزن صحي وطبيعي، وتم إخبارهم بشكل عشوائي بشرب الماء وعصير الرمان ومشروب قائم على الماء لمطابقة محتوى السكر في عصير الرمان.

في حين أن تناول الماء لم يغير مستويات السكر في الدم لدى أي مشارك، فقد حقق عصير الرمان نتائج واعدة، وفق البحث الذي نُشر في مجلة Current Developments in Nutrition،

وتعرض أولئك الذين يعانون من انخفاض الأنسولين في الدم أثناء الصيام لانخفاض كبير في غلوكوز الدم لديهم خلال 15 دقيقة.

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Source almnatiq

