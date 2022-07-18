بدء القبول الإلكتروني بكلية المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن بدء التسجيل للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي المقبل, عبر موقع الكلية الإلكتروني, ويستمر حتى الـ 13 من شهر محرم القادم. وتشمل الأقسام المتاح التسجيل فيها قسم الشريعة, والقرآن الكريم وعلومه, والسنة وعلومها, والعقيدة, وقسم اللغة العربية.



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