الأهلي يعلن رسميًا تجديد عقد المدرب روبرت سيبولدي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي،عن تمديد عقد المدرب الأورغوياني روبرت سيبولدي، ليستمر للموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى. وقال الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تجديد تعاقد، الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد “. والجدير بالذكر أن سيبولدي تولى مهمة تدريب أهلي جدة في مارس الماضي بعد إقالة البلجيكي بيسنيك هاسي من منصبه بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري السعودي. أخبار قد تهمك

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