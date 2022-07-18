التدريب التقني يشارك في الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين بالقاهرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يشارك وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين على هامش المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر برعاية جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 – 24 يوليو 2022م الموافق 25 – 18 ذو الحجة 1443هـ بمشاركة 12 جامعة من الجامعات السعوديات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ورفع رئيس وفد المؤسسة الدكتور فهد بن علي العيد عميد الكلية التقنية ببريدة ونائبته سارة بنت عبدالله الصرعاوي عميدة الكلية التقنية بالأحساء، الشكر والتقدير والامتنان لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على موافقته بمشاركة المؤسسة في هذا الملتقى المهم، مبينا أن مشاركة وفد المؤسسة جاء بدعم ورعاية صندوق المتدربين والمتدربات بالمؤسسة.

وسوف يتضمن الملتقى العديد من البرامج والفعاليات والزيارات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة أحمد يحي مجلي أن الصندوق يدعم جميع الأنشطة والفعاليات التي تشارك فيها المؤسسة داخل وخارج المملكة بهدف إيصال رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للجميع.