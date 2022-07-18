اخبار دوليه – مسلح يقتل 3 أشخاص في مركز تسوق ولاية إنديانا الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد أن أطلق مسلح النار عليهم في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، إلا أن أحد المارة أطلق النار عليه فأرداه قتيلا.
وأوضح «جيم إيسون» رئيس شرطة جرينوود، أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، والذي وقع مساء أمس بمركز جرينوود بارك للتسوق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجم كان بمفرده، وكان يحمل بندقية وذخائر.
ووقع إطلاق النار وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة، والتي أثارت ضجة كبيرة.
وكانت سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ مايو الماضي أدت إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح.
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