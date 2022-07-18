اخبار دوليه – الصين تدشن أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت الصين رسميًا مطارا تخصصيا للشحن ، والذي يعد أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا والرابع من نوعه في العالم.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية أن المطار الذي يقع في مدينة أتشو، مجهز بمحطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز ترانزيت للشحن تقارب مساحته 700 ألف متر مربع، و 124 موقف ومَدرجين.

وكان عدد الطرود التي تداولتها شركات البريد السريع الصينية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 108 مليارات العام الماضي، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في عام 2022 ، وفقًا للهيئة الوطنية للبريد الصينية.