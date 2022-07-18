تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 99 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تراجعت أسعار النفط دولارا واحدا خلال التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم الاثنين، مما قلص المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، حيث تحول الاهتمام مرة أخرى إلى ارتفاع حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في الصين، واحتمال أن يؤدي الإغلاق مرة أخرى إلى تقليص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.54 دولار أو 1.6% إلى 96.05 دولار للبرميل بعد صعودها 1.9% يوم الجمعة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 1.47 دولار، أو 1.5%، إلى 99.69 دولار للبرميل، لتنخفض بنسبة 2.1% عن يوم الجمعة.
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