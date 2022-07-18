“نسيج للتقنية” توقع عقد مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني بـ 14.5 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة نسيج للتقنية عن توقيع عقد مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني لتوريد وتنفيذ مشروع الابتكار في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني – تشغيل مسارات التعليم المرن بقيمة 14.5 مليون ريال ، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال عامي 2022م و2023م.

كما أعلنت شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات عن استكمال الإجراءات النظامية لتغيير اسم الشركة إلى شركة نسيج للتقنية وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة.

وتجدر الإشارة الى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية تم قبل ادراج أسهم الشركة في السوق الموازية نمو وكان الكيان القانوني في ذلك التاريخ شركة مساهمة مقفلة.