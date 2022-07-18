شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة ببطولة كأس العرب في السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر لكرة القدم للشباب بقيادة مديره الفني محمود جابر، للمشاركة ببطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية بداية من يوم الأربعاء القادم وتستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري.

وأعلن محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عن قائمة البعثة المشاركة بالبطولة والتي ضمت تواجد 23 لاعبا من مختلف الأندية.

محمود جابر

قائمة منتخب مصر للشباب

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد - كريم أحمد نبيل - محمد عادل أمين

خط الدفاع: عمر فايد - عبد الرحمن رشدان - عبد الرحمن جوده - أحمد رفاعي - إياد عسقلاني - مؤمن محمود - محمود بسيوني - رأفت خليل

خط الوسط: خالد عوض - محمد حمدي - ماجد هاني - طارق علاء - أحمد رشدي - عبد اللطيف أبو قورة - عمر الساعي - أحمد عبد الرحيم

خط الهجوم: يوسف حسن - أحمد نادر حواش - محمود أحمد مرسي - صلاح باشا

وسافرت بعثة منتخب مصر للشباب فجر اليوم إلى السعودية استعدادا للمشاركة بالبطولة.

موعد مباريات منتخب مصر للشباب

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبي الصومال وعمان.

ويستهل منتخب مصر للشباب مبارياته بمواجهة نظيره العماني يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بوقيت القاهرة، فيما يواجه نظيره الصومالي يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري في تمام الخامسة بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت القاهرة.

