الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تقدم هذه الدول بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2023

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن كلا من أستراليا و كوريا الجنوبية و إندونيسيا و قطر تقدما بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2023.

وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة فى استضافة كأس آسيا حيث قامت الجمعية العمومية فى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم خلال اجتماعها الثانى والثلاثون بمنح الصلاحية للإدارة فى الاتحاد الآسيوى لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

واكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم عام 2023 مع ختام الدور النهائي من التصفيات، فانضم 11 منتخبًا إلى 13 منتخبًا الخليج 365 لها حسم تأهلها بعد الدور الثاني.

والمنتخبات المتأهلة إلى كأس اسيا 2023 هي : الأردن، وفلسطين، وأوزبكستان، والهند، والبحرين، وطاجيكستان، وإندونيسيا، وتايلاند، وهونغ كونغ، وماليزيا، وقيرغيزستان، أستراليا، والصين، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، وفيتنام.