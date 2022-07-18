تفاديا لفرض غرامات.. “المرور” توضح الوقت المناسب لتجديد استمارة السيارة قبل انتهائها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت المديرية العامة للمرور الوقت المناسب لتجديد استمارة السيارة قبل انتهائها.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر” ، أنه يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بأقل من 180 يوماً، مشيرةً إلى أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.

ولفتت إلى أن عدم تجديد رخصة السير في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوماً يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وفي سياق آخر، كانت إدارة المرور أوضحت، أن استخراج بدل فاقد للوحة المركبة لا يتطلب سداد المخالفات المرورية.