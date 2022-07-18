بعد قمة “جدة للأمن والتنمية”.. هذه أبرز القمم التي استضافتها المملكة عبر تاريخها (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز، أبرز القمم التاريخية التي شهدتها المملكة والتي كان آخرها القمة الخليجية الأمريكية في جدة (قمة جدة للأمن والتنمية).

وأوضحت الدارة، أن أول مؤتمر قمة إسلامي في مكة المكرمة كان عام 1344 هـ(1926 م)، ثم مؤتمر القمة الثلاثي بمشاركة المملكة ومصر وسوريا في الرياض عام 1395 هـ (1975 م) والذي كان أبرز نتائجه العمل المشترك لتحقيق السلام في الأراضي العربية المحتلة والشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن تاريخ القمم تضمن القمة الثلاثية في جدة عام 1396 هـ (1976 م) بين المملكة والسودان ومصر، وأبرز أعمالها مناقشة القضايا العربية والدولية بهدف توحيد العمل العربي المشترك، إلى جانب مؤتمر القمة السداسي في الرياض عام 1396 هـ (1976 م) بمشاركة المملكة والكويت ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين.

وشملت القمم التاريخية التي انعقدت في المملكة مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف عام 1401 هـ (1981 م)، والذي تم فيه التأكيد على تضامن المسلمين وتقوية الروابط بين الدول الإسلامية لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى القمة العربية العادية التاسعة عشرة في الرياض عام 1428 هـ (2007 م).

وجاء في تاريخ القمم، القمة السعودية الأمريكية في الرياض عام 1438 هـ (2017 م) لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية في نفس العام.