محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن الجيش العراقي عن مقتل انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس أن القوات العراقية نصبت كمينا محكما لأحد المسلحين كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة ” البو حمد شهاب” ويخطط لتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتله.
وأوضحت الخلية أن هذه العملية النوعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، مؤكدة أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر المسلحة أينما وجدت بالعراق.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بشمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.