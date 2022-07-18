وقف تعظيم الوحيين ينفذ برامج صيفية في القرآن الكريم والسنة النبوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة عددا من البرامج الصيفية في القرآن الكريم والسنة النبوية والقيم وتنمية الذات لهذا العام 1443هـ التي تأتي انطلاقا من أهداف الوقف في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وبالتزامن مع الإجازة الصيفية لهذا العام وذلك بمقر الوقف وعبر الاتصال المرئي
وتتضمن البرامج التي يقدمها قُراء وأعضاء من هيئة التدريس بالجامعات السعودية مواد مكثفة تفيد المشاركين وتثري معارفهم وتزيد علومهم.
حيث يشمل برنامج القرآن الكريم تأهيل معلمي ومعلمات القران الكريم بشكل مكثف، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والإقراء والإجازة ومجالس صيفية لتصحيح تلاوة القرآن الكريم ، أما برنامج السنة النبوية فيشتمل على دورات ومسابقات صيفية مكثفة في حفظ 300 حديث في الصحيحين و224 حديثا تخص المرأة في أمور دينها ودنياها، فضلا عن مسابقات ودورات صيفية في السيرة النبوية، فيما تقام في برنامج القيم وتنمية الذات عدد من الدورات التدريبية الصيفية في القيم وتنمية الذات.
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