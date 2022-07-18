غدًا.. اللجنة المنظمة لكأس العرب للشباب تعقد اجتماعاً موسعاً

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، عن عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة عبدالله الجنيبي وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان المعاونة في البطولة.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينتي أبها وخميس مشيط، الإثنين.

وسيشهد الاجتماع بحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة منافسات البطولة، الأربعاء، والتي تستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويعقب ذلك، الاجتماع التنسيقي التحضيري مع ممثلي المنتخبات، الثلاثاء المقبل، ومن ثم تعقد المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات للحديث عن آخر الاستعدادات قبل انطلاقة المنافسات.

وكان المنتخب الوطني قد توج بلقب النسخة الماضية في مصر 2021، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.

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Source akhbaar24

