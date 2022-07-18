الاتفاق يواصل تحضيرات المرحلة الأولى بتدريب مسائي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأحد على رديف ملعب نادي القادسية ، يأتي ذلك ضمن استعدادات فارس الدهناء للمرحلة الأولى من تحضيراته للموسم الجديد 2022/23.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال عدة محطات ، ثم طبق اللاعبين الجانب الفني ، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب .

الجدير بالذكر بأن فارس الدهناء يستعد خلال مرحلته الأولى قبل المغادرة يوم الأحد 18 يوليو القادم لمعسكره الخارجي بتركيا ضمن المرحلة الثانية الإعدادية لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022/23.

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Source akhbaar24

