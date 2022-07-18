“الضمان الصحي” يوضح خطوات تقديم طلب الصلح في منصة “تراضي”

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أوضح مجلس الضمان الصحي، خطوات تقديم طلب الصلح في منصة “تراضي”، مبيناً أن تقديم طلب عبر المنصة للصلح والتسويات متاح بكل يسر وسهولة.

وأوضح المجلس أن تقديم طلب الصلح يبدأ بدخول المستفيد عبر منصة “تراضي” عن طريق النفاذ الوطني الموحد وتقديم طلب صلح جديد واختيار نوع الطلب “مجلس الضمان الصحي”، وتعبئة النموذج وتقديم الطب، وتحويل المستفيد إلى مكتب الصلح بالمجلس.

وأبان أنه تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية “إدارة الطلب” من خلال إسناد الطلب إلى المصلحين عن طريق مدير المركز بالمجلس، ثم يقوم المصلح بعقد اللقاءات مع الأطراف “الحضور الشخصي أو عن بعد”.

وأضاف أن بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة “محضر الصلح”، حيث يقوم المصلح بتقديم محضر الصلح ويقوم مدير المركز بالمجلس بالتدقيق، ثم يقوم المركز بإرسال المحضر لنظام تراضي.

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Source akhbaar24

