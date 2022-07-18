بجوائز قُدِّرت بـ56 مليون ريال.. تعرف على موعد انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن

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ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن 2022 في الثالث والعشرين من يوليو الجاري، على ميدان الطائف للهجن، على مدى 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية.
ويأتي السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون، وتأتي المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات: الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، وتشكل هذه الأشواط في مجموعها ما يقارب 591 شوطاً موزعة على أيام السباق.
وتعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات في المملكة التي قُدِّرت بأكثر من 56 مليون ريال، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد البالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط التي تتراوح ما بين 2 و6 كيلومترات.
يذكر أن المهرجان الذي يقام على أعرق ميادين الهجن في المملكة، وافتتح عام 1406هـ، ويعدّ وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن وحاضنًا للموروث الأصيل، وذا أثر إيجابي كبير على الجانبين الاقتصادي والسياحي، سيرفع من مستوى السياحة في المنطقة نظير كثافة الحضور المتوقعة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بجوائز قُدِّرت بـ56 مليون ريال.. تعرف على موعد انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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