منظمة الصحة تعلن تفشي فيروس «ماربورغ» في غانا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس جديد في إفريقيا، ينتمي لعائلة فيروس إيبولا، والذي ينتقل من الحيوانات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس «ماربورغ» في غانا، مساء اليوم الأحد، بعد 11 شهرًا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا.
وكان هناك 12 تفشيًّا كبيرًا لفيروس «ماربورغ» منذ العام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.
وينتمي فيروس «ماربورغ» إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.
ويبدأ تفشي فيروس «ماربورغ» عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.
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