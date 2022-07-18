شاب أمريكي: جذبتني عادات السعوديين وأتمنى مثلها في بلادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

جذبت طريقة تقديم القهوة السعودية الشاب الأمريكي “جاشوا فان الستين” الذي اشتهر بلقب ” أبو متعب الأمريكي”، والمتزوج بسعودية، مؤكداً حبه للعادات والتقاليد والثقافة السعودية التي تتسم بطابع كرم الضيف ودفء العلاقات الاجتماعية

وعن بدايةً قصة ارتباط أبو متعب الأمريكي بزوجته السعودية الجنوبية إلهام الشهري رغم اختلاف الثقافات؛ أشار في حديثه لأخبار mbc إلى أن زمالته في أمريكا مع طلاب سعوديين من المنطقة الجنوبية وزيارته السعودية وعيشه فترة فيها، مهد لهذا الزواج الذي وصفه بأنه غير تقليدي في قالب تقليدي

وأضاف أن القاسم المشترك بين السعوديين والأمريكيين هو الاعتزاز الكبير بالماضي والتاريخ والوفاء بالوعود وعشق الحياة الريفية، لافتاً إلى أن المنطقة الجنوبية لديهم ثقافة جميلة و تاريخ عميق

وعن سبب حبه للقهوة السعودية قال: إن طريقة تقديمها من الصبّابين جذبتني كثيراً، وتمنيت أن يكون لدينا في أمريكا عادات مثل هذه نمارسها بشكل يومي وتعتز بها، مشيراً إلى أن الثقافة الأمريكية جافة في العلاقات الاجتماعية، وتخلو من السلام والمصافحة وصبّة فنجان وتقبيل يد ورأس الوالدين والكبير فكل شيء عن بعد!

وذكرت الزوجة إلهام الشهري أنها حرصت على نقل الثقافة والعادات السعودية الجنوبية لأسرة زوجها الأمريكي خلال زيارتهم في أمريكا بوضع الحناء ونقشها على يد والدته، وتناول القهوة السعودية ولبس الأزياء التراثية، حتى أن الوالدة تفاجأت بهذا التنوع كونها كانت تتخيل السعوديات في العباءات فقط!