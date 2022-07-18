محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول للعام القادم 1444هـ عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات
وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض، أما الطالبات: جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية
وستكون مواعيد فتح و إغلاق بوابتي القبول للطلاب والطالبات على النحو الآتي: تفتح بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الجمعة 23 / 12 / 1443هــ الموافق 22 / 7 / 2022م، وتغلق يوم الأربعاء 28 / 12 / 1443 هـ الموافق 27 / 7 / 2022م الساعة (12) ظهراً
وتفتح بوابة القبول الموحد للطالبات يوم السبت 24 / 12 / 1443هـ الموافق 23 / 7 / 2022م، وتغلق يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ الموافق 28 / 7 / 2022م الساعة (12) ظهراً
وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد الجدول الزمني وآلية القبول الموحد في الجامعات الحكومية للطلاب والطالبات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.