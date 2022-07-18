السيارة انشطرت إلى نصفين.. وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توفي 7 أشخاص من عائلة واحدة معظمهم أطفال، في حادث سير مروع، وقع أمس الأحد، في محافظة شبوة، شرقي اليمن، حيث انشطرت السيارة إلى نصفين.
وكشفت مصادر إعلامية يمنية، بأن”سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال إضافة إلى والديهم توفوا في حادث تصادم بين سيارتين قرب مفرق الصعيد جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة”.
وأضافت أن رب الأسرة يدعى عبدالله محسن حويصلة وتوفيت بجانبه زوجته وخمسة من أبنائه، ثلاثة أطفال وفتاتان.
وأوضحت أن الأسرة تنتمي إلى مديرية مرخة، بمحافظة شبوة، فيما مالك السيارة الأخرى، من أبناء “شرعب” بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن “الحادث تسبب في شطر السيارة التي كانت تقل الأسرة إلى نصفين”.
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